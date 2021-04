Covid-19. Restaurantes e cafés voltam a fechar portas em São Miguel

Os restaurantes e cafés da ilha de São Miguel, nos Açores, estão, a partir desta sexta-feira, encerrados. As quebras nas receitas continuam a subir e muitos espaços optam por nem fazer serviço de take away.

As cadeiras estão empilhadas e as mesas recolhidas. Um ano depois do fecho total na região, todos os cafés e restaurantes voltam a funcionar apenas em serviço de take away. Mas muitos estabelecimentos optam por nem abrir.

A redução do movimento faz sofrer os que continuam abertos. Para minimizar os dados, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP) defende a urgência de mais apoios.

O aumento do número de casos covid-19 coloca São Miguel em situação de alto risco. Enquanto assim for, há recolher obrigatório a partir das 20:00, durante a semana, e das 15:00, ao fim de semana.