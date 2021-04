Boletins de incidência da DGS apontam mais cinco concelhos acima do limite de desconfinamento

Se o Governo considerasse todos os boletins de incidência da Direção Geral de Saúde, haveria mais cinco concelhos a não avançar para a próxima fase de desconfinamento.

O jornal Público avança, este sábado, que para esta fase de desconfinamento, foram considerados os documentos publicados a 30 de março e a 13 de abril. Mas, neste intervalo, a DGS publicou mais um boletim, a 9 de abril.

Os concelhos que não avançariam seriam Barrancos, Almeirim, Miranda do Corvo, Vila Franca de Xira e Penalva do Castelo. Estes concelhos têm registado um aumento de casos e já estão com mais de 120 casos por 100 mil habitantes há 15 dias.