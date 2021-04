Brasil aproxima-se dos 14 milhões de casos de covid-19

O Brasil registou 42.980 novos casos e 1.657 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, aproximando-se dos 14 milhões de pessoas infetadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, indicaram as autoridades de saúde.

Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, o número de mortes provocadas pela covid-19 ascende a 373.335, tendo sido registados 13.943.071 casos da doença desde 26 de fevereiro de 2020, quando foi registado o primeiro caso no país.

Embora o número de óbitos tenha caído hoje pela primeira vez em sete dias para menos de 2.000, o próprio Ministério da Saúde esclareceu que balanço diário da evolução da pandemia ao fim de semana não reflete a realidade, já que, nestes dias, verificam-se atrasos na notificação dos dados.

O boletim de hoje da evolução epidemiológica divulgado pelas autoridades de saúde também indica que um total de 1.178.137 doentes estão em observação, o que confirma, segundo a agência EFE, que a pandemia não está sob controlo no país.

A situação no Brasil agravou-se nas últimas semanas, principalmente devido à circulação em todo o território nacional de novas variantes do coronavírus mais agressivas, que têm levado os hospitais à beira do colapso e à escassez de medicamentos para tratar doentes ventilados.

Perante este cenário, os especialistas preveem que, nas próximas semanas, o Brasil ultrapassará 400 mil mortes desde o início da pandemia, duplicando, nos primeiros cinco meses deste ano, os cerca de 200 mil óbitos registados em 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.011.975 mortos no mundo, resultantes de mais de 140,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.945 pessoas dos 831.001 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.