Portugal com mais três mortes e 441 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza este domingo mais três mortes e 441 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.945 mortes e 831.001 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 25.387 casos, mais 43 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 428 doentes, mais 13 do que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 109 doentes, o que representa um aumento de seis pacientes.

Os dados indicam ainda que mais 395 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 788.669 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 20.712 contactos, mais 74 relativamente ao dia anterior.

170 mil Professores recebem vacina este fim de semana

Quase 170 mil professores e funcionários das escolas vão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 entre sábado e domingo, depois de o processo ter sido adiado uma semana devido a novas restrições.

De acordo com a 'task-force' responsável pelo plano, até à manhã de sexta-feira já tinham sido enviados mais de 187 mil SMS para o agendamento da vacinação, que irá decorrer entre hoje e domingo, envolvendo quase todos os profissionais do ensino não superior.

No início da semana passada, os mesmos professores e funcionários começaram a receber a convocatória para o "grande exercício" de vacinação contra a covid-19, como lhe chamou o ministro da Educação, que estava previsto para o passado fim de semana.

Os planos foram, no entanto, adiados pela decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) de recomendar a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em pessoas acima dos 60 anos de idade.

As novas restrições na utilização da vacina inicialmente destinada aos profissionais do ensino obrigou, então, a atrasar uma semana o processo de inoculação.

Governo decide medidas para terceira fase do desconfinamento

O Governo deverá aprovar esta quinta-feira novas medidas para a terceira fase do plano de desconfinamento que, de acordo com o inicialmente previsto, incluem o regresso às aulas presenciais no ensino secundário e superior, a reabertura de restaurantes, pastelarias, lojas e centros comerciais.

As medidas irão traduzir "um justo equilíbrio" entre desconfinamento e restrições, ou mesmo de suspensão do processo de reabertura, nas zonas mais atingidas pela covid-19, declarou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no debate sobre a prorrogação do estado de emergência, na quarta-feira, no parlamento.

O plano de desconfinamento do executivo prevê quatro fases de reabertura - duas já avançaram em 15 de março e 5 de abril - , a próxima será na segunda-feira, 19 de abril, e a última em 3 de maio.

As medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

15.º ESTADO DE EMERGÊNCIA

Na segunda-feira, Portugal entra no seu o 15.º estado de emergência no contexto de pandemia de covid-19.

Nos termos da Constituição, o estado de emergência, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, não pode durar mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Três milhões de pessoas morreram devido à covid-19 em todo o mundo

O mundo ultrapassou este sábado os três milhões de mortes causadas pela covid-19, desde dezembro de 2019. O levantamento foi realizado pela agência de notícias AFP a partir de dados fornecidos pelas autoridades de saúde.

Após um ligeiro abrandamento em março, o número de mortes diárias está a aumentar novamente no mundo, com uma média de mais de 12.000 óbitos diários na semana passada, aproximando-se das 14.500 mortes diárias registadas no final de janeiro, no auge da pandemia.

O Reino Unido é o país da Europa mais atingido pela covid-19 (127.225 mortes) e apresenta cerca de 30 mortes por dia, após um pico de mais de 1.200 mortes diárias no final de janeiro.

Os Estados Unidos é o país mais afetado do mundo com 566.224 mortes. Desde o final de janeiro, viu a pandemia recuar drasticamente, embora os números estejam novamente a aumentar em alguns Estados.

