"Medo é mais contagioso que o vírus", avisa investigador

Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, considera que a prioridade tem de ser "proteger" os planos de vacinação contra a covid-19. Para isso, aponta a possibilidade de se suspender algumas vacinas e substituí-las por outras, ainda que "não seja um processo fácil" a curto prazo.

"É importante ganhar a corrida contra o vírus", afirma, lembrando que o coronavírus vai mudando com o tempo e criando novas variantes.

"Medo é mais contagioso que o vírus"

Na Edição da Tarde, defendeu que as vacinas são seguras do ponto de vista técnico. No entanto, lembrou que, neste momento, lidamos com um problema de ansiedade e medo da população, deviado aos casos de coágulos depois de administradas vacinas contra a covid-19.

O investigador considera que são sentimentos "obviamente legítimos", uma vez que as pessoas colocam-se no papel das vítimas.

"O medo é mais contagioso que o vírus, isso não há dúvida nenhuma", diz.



Vacina da Janssen



Sobre a vacina da Janssen, Miguel Castanho diz esperar que os Estados Unidos não provem que há uma relação causa-efeito entre a vacina e os coágulos.

"Esta vacina, sendo de toma única, permite acelerar o plano de vacinação", explica.



Passo atrás no desconfinamento. Onde e porquê?



Questionado sobre o próximo passo no desconfinamento, previsto para a próxima segunda-feira, o responsável considera que é necessário "encarar de frente" a necessidade de atuar de forma diferente, consoante a situação em cada local.

"Não creio que deva haver decisão que englobe todo o país", afirma, explicando que o risco varia consoante "o que se passa" naquela região.