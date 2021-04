A evolução da pandemia no mundo

A Índia continua a registar novos máximos todos os dias. Nas últimas horas totalizou mais de 184 mil casos de covid-19. Nos EUA, já se sentem nos centros de vacinação os efeitos da suspensão da vacina da Johnson & Johnson, recomendada pelas autoridades de saúde.

A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o aumento de casos sobretudo na Ásia e Médio Oriente, onde já começaram as celebrações do Ramadão, pelo segundo ano com restrições devido à pandemia.

Na Turquia, o Presidente anunciou novas medidas no dia em que o país registou um novo máximo de contágios com 59 mil casos. No Irão, que atravessa uma quarta vaga, há mais de 250 cidades na classificação de risco máximo.