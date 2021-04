Concelho do Alandroal descontente por não avançar para a 3.ª fase de desconfinamento

O concelho do Alandroal não avança para a terceira fase de desconfinamento e a decisão está a provocar muita contestação.

Os casos que motivaram a decisão têm origem num único surto, isolado, sem consequências na comunidade e que já está praticamente resolvido.

A partir desta segunda-feira, quase todo o país entra na terceira fase de desconfinamento. Além de ficar concluído o retomar das aulas presenciais, com o regresso às escolas dos alunos do secundário e do superior, as reaberturas são alargadas no comércio e serviços.

Ainda assim, o dever geral de recolhimento mantém-se.