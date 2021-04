Terceira fase de desconfinamento: o que muda

A partir desta segunda-feira, é quase todo o país que entra na terceira fase de desconfinamento. Além de ficar concluído o retomar das aulas presenciais, com o regresso às escolas dos alunos do secundário e do superior, as reaberturas são alargadas no comércio e serviços.

Ainda assim, o dever geral de recolhimento mantém-se.

Nesta segunda quinzena de abril, a vida ao ar livre também ganha um novo fôlego. Podem andar até grupos de 6 e a prática desportiva de médio risco autorizada permite jogos entre equipas.

Podem realizar-se eventos no exterior com cinco pessoas por 100 metros quadrados e os casamentos e batizados terão de ser reduzidos a 25% da lotação dos recintos.

O combate à pandemia segue com regras para o que é permitido nesta nova etapa.