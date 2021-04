Covid-19. Centenas de pessoas detidas em festas ilegais em São Paulo no fim de semana

No Brasil, as autoridades detiveram centenas de pessoas no fim de semana, em São Paulo, por participarem em festas ilegais.

Os especialistas preveem que, nas próximas semanas, o balanço total do país ultrapasse as 400 mil vítimas. O que significa que só nos primeiros cinco meses deste ano, deverão morrer de covid-19 tantos brasileiros como em 2020.

Já nos Estados Unidos, todos adultos passaram esta segunda-feira a ser elegíveis para receber a vacina contra a covid-19.

A meta norte-americana para generalizar a vacinação era maio, mas conseguiu ser antecipada em duas semanas, mesmo com as doses da Johnson & Johnson suspensas.

Ao ritmo atual, 70% da população estará imune até meados de junho. Para já, mais de metade dos adultos fizeram a primeira toma.

A evolução da crise sanitária levou Boris Johnson a cancelar uma viagem oficial à Índia, que passou para a lista vermelha do Reino Unido. Só os cidadãos com residência britânica podem regressar, mas estão obrigados a quarentena.

Já a Austrália e a Nova Zelândia reabriram fronteiras comuns. Permitem que os habitantes se desloquem livremente entre os dois países.

Veja também: