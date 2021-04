O regresso "responsável e gradual" às aulas presenciais dos alunos do Ensino Superior

Os estudantes, professores e funcionários estão a ser testados em massa à covid-19 para o regresso às aulas presenciais. "Até hoje, não tinha aparecido nenhum teste positivo", garantiu o ministro.

Os estudantes apelaram esta segunda-feira de manhã para um processo de testagem que acompanhe a evolução da pandemia, principalmente para os cursos que tenham uma componente laboratorial.

Na faculdade de Farmácia da universidade do Porto as aulas teóricas mantêm-se online e apenas as laboratoriais serão presenciais, mas com horários desfasados.

A reabertura do ensino superior arrancou esta segunda-feira, quase três meses depois de ter fechado portas devido à pandemia. Uma medida que faz parte da terceira fase de desconfinamento.