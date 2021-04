Três meses depois, atendimento presencial está de regresso às lojas do cidadão

As lojas do cidadão reabriram três meses depois, mas só com marcação. Esse agendamento pode ser feito através da internet ou por telefone.

O objetivo é evitar grandes ajuntamentos. Quem chega tem esperar pela chamada, só depois pode entrar.

Cada pessoa tem direito a cinco marcações de cada vez.

No caso da loja das Laranjeiras, em Lisboa, os utentes são obrigados a esperar na rua.

