Parlamento alemão aprova endurecimento controverso da lei contra coronavírus

Os deputados da Alemanha aprovaram esta quarta-feira uma controversa modificação da lei anti-covid-19 que reforça os poderes do governo de Angela Merkel para endurecer a luta contra a terceira vaga da pandemia.

Esta reforma da lei sobre a proteção contra as infeções, que impõe o desencadeamento automático de severas restrições a nível nacional além de um determinado limiar de casos de covid-19, foi aprovada com os votos dos conservadores e dos sociais-democratas, aliados no governo e que têm a maioria no parlamento.

Os Verdes abstiveram-se por considerarem que as medidas ficam aquém e que deveriam ter sido ativadas antes, enquanto o Partido Liberal (FDP), que considera "contrário à Constituição" determinar recolheres obrigatórios nacionais, já tinha anunciado que votava contra.

A Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita) votou contra, após acusar o governo de restringir as liberdades individuais fundamentais, assim como a esquerda radical Die Linke.

No total votaram a favor da lei 342 deputados, contra 250 e abstiveram-se 64.

Fora do parlamento, milhares de manifestantes -- entre seguidores de teorias da conspiração, negacionistas, militantes de extrema-direita e outros cidadãos descontentes com as restrições -- protestavam contra o projeto de lei.

FILIP SINGER

A polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que recusavam abandonar o local apesar de não usarem máscara e não respeitarem o distanciamento social.

Para entrar em vigor, a lei deve ser aprovada na quinta-feira pelo Bundesrat (Conselho Federal).