Cerimónias são permitidas, mas com lotação de 25%

As cerimónias e as festas, como casamentos, já são permitidos desde segunda-feira, mas com uma lotação de 25%.

Se o país continuar a desconfinar ao ritmo previsto, a lotação do espaço será de 50% a partir do dia 3 de maio.

Depois de um 2020 difícil, o setor, este ano, está mais confiante e admite que teve de se adaptar aos novos tempos - com novos programas e novas formas de trabalhar.

Após a reabertura a 19 de abril, o primeiro casamento da Glicínia Wedding House será apenas em maio, depois de o Governo anunciar as novas medidas do desconfinamento.