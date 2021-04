Covid-19. Sistema de saúde à beira do colapso na Índia

É um novo máximo mundial: a Índia registou num dia mais de 314 mil novos casos de coronavírus. Em 24 horas, morreram mais de 2 mil pessoas. Os médicos descrevem uma estrutura hospitalar em ruína.

As autoridades de saúde denunciam falta de medicamentos, camas de cuidados intensivos e oxigénio, sobretudo no norte e na zona oeste do país.

Em Nova Deli, há já vários hospitais sem oxigénio e os estados vizinhos estão a suspender o fornecimento à capital.

Na cidade de Varanasi, os corpos acumulam-se junto aos crematórios que passaram a trabalhar, em muitos casos, 24 horas por dia.

Os médicos acusam o Governo de não ter tomado medidas para prevenir uma situação que não é propriamente uma surpresa. Os especialistas acreditam que o relaxamento das medidas e uma nova estirpe são responsáveis pela situação alarmante que se vive no país.