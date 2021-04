Variante indiana é mais resistente à vacina. Já há casos no Reino Unido

A nova variante do coronavirus que apareceu na Índia acumula várias mutações. Uma delas é a mesma das estirpes da África do Sul e do Brasil, o que a torna mais resistente às vacinas.

A variante foi detetada pela primeira vez em outubro do ano passado, mas só agora é noticia por causa da subida vertiginosa do número de infetados na Índia, associados a esta nova estirpe, que também acabou por ser encontrada no Reino Unido.

Apesar de ter uma certa aptidão para escapar aos anticorpos produzidos pelo sistema imunitário, as vacinas continuam a ser eficazes nos casos de doença grave.