15,5% dos portugueses com anticorpos contra a covid-19

Mais de 15% da população residente em Portugal tem anticorpos específicos contra o novo coronavírus, a maioria conferida por infeção, segundo resultados preliminares da segunda fase do Inquérito Serológico Nacional COVID-19.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge adianta que a prevalência de anticorpos específicos contra o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, na população residente em Portugal, com idades entre 1 e 80 anos, foi de 15,5%, sendo 13,5% conferida por infeção.

O INSA informa que as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo foram onde se observou uma maior seroprevalência.

Em relação à distribuição por idades, destaca-se a mais elevada na população adulta em idade ativa e mais baixa entre os 70 e os 79 anos.

Entre os vacinados, a proporção de pessoas com anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 foi de 74,9%, valor que aumentou para 98,5% quando consideradas apenas as pessoas vacinadas com duas doses há pelo menos sete dias.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge diz que os dados devem ser "interpretados com cautela". No entanto, refere que reforçam o "efeito esperado de aumento da imunidade populacional contra SARS-CoV-2".

A vacinação é considerada o principal instrumento para o país alcançar a imunidade de grupo, um objetivo que, segundo o Governo, será atingido no final do verão, quando 70% da população adulta estiver vacinada contra a covid-19.

Segundo os últimos dados das autoridades de saúde, já foram vacinadas em Portugal 2.900.151 pessoas, das quais 786.452 já com as duas doses

Segunda fase do Inquérito Serológico Nacional

Foi desenvolvido e coordenado pelos departamentos de Epidemiologia e de Doenças Infeciosas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em parceria com a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, Associação Portuguesa de Analistas Clínicos e com 33 Unidades do Serviço Nacional de Saúde.

A amostra foi de 8.463 pessoas residentes em Portugal, recrutadas entre 2 de fevereiro e 31 de março de 2021.

Este estudo permitiu dar continuidade ao primeiro, realizado entre maio e julho de 2020, que estimou uma seroprevalência global de 2,9% de infeção pelo novo coronavírus na população residente em Portugal, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre regiões e grupos etários.