Auto-agendamento da vacinação "é mais eficiente, célere, simples e mais confortável"

Está disponível o auto-agendamento da vacinação contra a covid-19 para as pessoas com mais de 65 anos. Através do portal na internet criado para o efeito (que pode consultar aqui), é possível escolher o local onde a pessoa quer ser vacinada.

Luís Goes Pinheiro, presidente da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, revela que houve uma grande procura para esta ferramenta, o que significa que é útil para a popualação.

No sistema de auto-agendamento é possível escolher o ponto de vacinação, entre os 292 pontos existentes no país, que é mais conveniente para cada cidadão, assim como o dia em que quer ser vacinado.

Todavia, é importante sublinhar que, nesta fase, o portal está disponível para pessoas com 65 ou mais anos, que não tenham recebido qualquer dose da vacina, que ainda não contraíram a doença ou que não tenham já marcação para serem vacinadas..

"O agendamento é um processo mais eficiente, célere, simples e mais confortável", disse Luís Goes Pinheiro em relação à convocatória feita pelo Estado.

"Há um ponto que, por qualquer motivo não tem vagas para o dia, o que acontece é que as pessoas têm duas possibilidades: escolhem outro ponto de vacinação ou podem escolher ficar em lista de espera para esse ponto de vacinação", disse o presidente da SPMS, lembrando que há pontos muito próximos uns dos outros que podem ter mais disponibilidade para vacinar.

Nesta fase, os responsáveis pelo plano de vacinação estimam que entre 600 a 700 mil pessoas dos 65 aos 79 anos anos sejam vacinadas até ao final de maio.