Europa recebe no verão turistas norte-americanos vacinados

Os turistas norte-americanos que estiverem vacinados contra a covid-19 vão poder viajar no verão para países da União Europeia.



A garantia foi dada pela Presidente da Comissão Europeia numa entrevista ao jornal The New York Times.

Ursula von der Leyen explicou que todos os 27 Estados-membros vão aceitar receber os cidadãos norte-americanos que estiverem vacinados com os medicamentos que foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, que no caso dos Estados Unidos abrange todas as vacinas que estão a ser administradas.

A presidente da Comissão Europeia, não deu, no entanto, uma data para a reabertura da Europa aos turistas norte-americanos.