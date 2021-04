Covid-19. Índia recebe primeiros equipamentos médicos do Reino Unido

Os primeiros equipamentos médicos enviados pelo Reino Unido, incluindo 100 ventiladores, chegaram esta terça-feira à Índia, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano.

O porta-voz do Ministério Arindam Bagchi divulgou, na rede social Twitter, fotos do equipamento a ser descarregado de um voo da transportadora aérea alemã Lufthansa em Nova Deli, saudando-o como um exemplo de "cooperação internacional".

Do Reino Unido, um dos vários países a anunciar o envio de ajuda, uma vez que o sistema de saúde da Índia está sobrecarregado pelo aumento dos casos de covid-19, chegaram mais de 600 unidades de equipamento médico vital.

Um total de nove contentores aéreos carregados com suprimentos, incluindo oxigénio, respiradores não invasivos e respiradores manuais, serão enviados esta semana, de acordo com o Alto Comissariado Britânico em Nova Deli.

Covid-19 na Índia

Desde o início da pandemia, a Índia acumulou 195.123 óbitos e 17.313.163 infeções, sendo o segundo país do mundo com mais casos, atrás dos Estados Unidos, e o quarto com mais óbitos, depois de EUA, Brasil e México.

O país tem atualmente 2.813.658 casos ativos, indicou o Ministério da Saúde indiano.

O antigo embaixador português em Nova Deli, Luís Castro Mendes, disse esta segunda-feira que o Governo indiano foi demasiado otimista relativamente à pandemia de covid-19.

Em entrevista à SIC Notícias, na Edição da Noite, Luís Castro Mendes afirmou ainda que a crise sanitária no país era previsível.