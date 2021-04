Covid-19. Doentes morrem à porta dos hospitais na Índia

A Índia tem registado sucessivos novos máximos de casos e mortes por covid-19. Nas ultimas 24 horas, contabilizou quase 353 mil infeções, um novo máximo a nível mundial. Muitos doentes morrem à porta dos hospitais, onde falta um pouco de tudo.

O grande país asiático chegam imagens perturbadoras: pacientes sem assistência, hospitais sem espaço e e piras que ardem 24 horas por dia. O desastre que consome a Índia levou vários países a oferecer ajuda, incluindo o Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos.

Com quase 353 mil novos casos confirmados nas últimas 24 horas, a Índia tem os piores dados sobre a propagação da doença no mundo, ultrapassando os Estados Unidos, que registaram no mesmo período de tempo pouco mais de 35 mil casos,mantendo a tendência decrescente da última semana.

Apesar de já ter vacinado mais da metade da população adulta, os Estados Unidos enfrentam agora um novo problema: milhões de norte-americanos não estão a querer ser inoculados com as segundas doses das vacinas por acreditarem que já estão suficientemente imunizados apenas com uma dose.