Covid-19. Itália alivia restrições nas regiões com risco mais baixo de infeção

Tomar o pequeno almoço na esplanada volta ser possível a partir desta segunda-feira a 50 milhões de italianos, depois de seis semanas em que os restaurantes e bares só podiam vender em take-away.

Catorze das vinte regiões desceram o nívwl de risco para para amarelo, que permite um alívio de restrições onde se inclui a reabertura de cinemas, teatros e museus.

Se em Itália, a maioria dos alunos dos ensino uniuversitário e secundário e voltaram hoje às aulas presenciais, em França, as escolas secundárias só reabrem a 3 de maio. O governo prevê 64 milhões de testes para estudantes e professores. Para o pré-escolar e ensino primário primário foi dia de voltar à escola, após três semanas.

França ultrapassou este fim des emana os 14 milhões de inoculados com um dose da vacina. A Disneyland Paris é o novo centro de vacinação em massa com capacidade para vacinar até 4 mil pessoas por dia.

Na Alemanha, com a incidência de casos a aumentar e acionado o travão de energência que permite ao governo central apertar medidas nos estados com mais infeções, também se acalera a vacinação. O objetivo é ter um em cada quatro alemães vacinados no início de maio.