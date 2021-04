Número de casos de covid-19 em setembro pode ser muito reduzido

Se Portugal for capaz de seguir à risca o plano de vacinação e os portugueses continuarem a seguir as medidas de segurança e proteção individual, o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto acredita que vamos chegar a setembro com "um número muitíssimo reduzido de casos" de covid-19.

Em entrevista à SIC Notícias, depois da reunião do Infarmed onde, juntamente com outros especialistas, analisou a evolução da pandemia em Portugal, Henrique Barros explicou que "continuará sempre a haver um caso ou outro, nomeadamente de importação" e que é preciso ter em conta as novas variantes, mas está confiante que a vacinação será a chave para garantir um regresso à normalidade.

