Reunião do Infarmed em tom de despedida, ainda que sem garantias de que tenha sido a última

Até pode não ser mesmo a última reunião no Infarmed, mas se for as despedidas já ficam feitas.

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a todos os peritos pela ajuda que deram aos decisores políticos desde o primeiro encontro, a 24 de março do ano passado.

A ministra da Saúde, Marta Temido, não fala em despedida, mas abre a porta ao fim das reuniões nos moldes atuais.

Passou mais de um ano desde que especialistas, decisores políticos, conselheiros de Estado e parceiros sociais se reuniram no Infarmed pela primeira vez. Se esta foi a última? Será a pandemia a decidir.

