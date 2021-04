Covid-19. Mais de 827 mil pessoas já têm a vacinação completa em Portugal

Mais de 827 mil pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19 e mais de 2 milhões já receberam a primeira dose da vacina, segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde divulgado esta terça-feira.

De acordo com o relatório, ao todo, 827.839 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19, o que equivale a 8% da população de Portugal. A primeira dose foi administrada a 2.225.338 pessoas (22%).

Na última semana, 137.844 pessoas ficaram com a vacinação completa e mais 207.404 receberam a primeira dose.

Portugal já recebeu 3.400.260 vacinas contra a covid-19, das quais foram distribuídas 3.039.329 pelos postos de vacinação de todo o país.

VACINAÇÃO POR GRUPOS ETÁRIOS

Por grupos etários, cerca de 93% dos idosos com 80 ou mais anos (626.562 pessoas) já receberam a primeira toma da vacina e 76% (517.155) já têm a vacinação completa com as duas tomas.

No grupo entre os 65 e os 79 anos, 53% (844.255) já recebeu a primeira dose, enquanto apenas 5% (72.768) tem a vacinação completa contra a covid-19.

Na faixa entre os 50 e os 64 anos, 17% (369.790) foram vacinados com a primeira dose e 4% (86.455) receberam as duas doses.

Vacinação faz cair a pique número de mortes por covid-19 em maiores de 80 anos

O plano de vacinação em Portugal começou no final de dezembro, a um ritmo lento e com vários sobressaltos e constrangimentos. Mas já está a ter resultados visíveis.

O impacto sente-se sobretudo entre os maiores de 80 anos e nos lares, onde o número de mortes caiu a pique.

VACINAÇÃO POR REGIÕES

Por regiões, em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas 1.020.507 pessoas, 131.136 das quais na última semana, seguindo-se o Norte, onde 987.632 pessoas receberam a vacina (+110.073).

Já na região Centro, foram administradas vacinas a 608.063 pessoas, mais 53.736 do que na última semana, tendo sido vacinadas no Alentejo 183.943 (+17.148) e no Algarve 110.424 (+12.593).

Relativamente às regiões autónomas, a DGS avança que nos Açores já foram administradas 58.044 doses de vacina (+8.531) e na Madeira um total de 81.673 (+11.932).