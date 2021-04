Situação pandémica está longe de estar controlada, diz OMS

A OMS diz que a situação pandémica está longe de controlada, tanto que na semana passada, o número de novos casos em todo o mundo quase superou o dos primeiros cinco meses da pandemia.

Enquanto boa parte dos países europeus recupera dos efeitos da terceira vaga e tenta evitar uma quarta através da vacinação, em muitos outros pontos do globo a situação é muito diferente. Neste momento, o planeta é feito de contrastes.

Na Dinamarca, a admissão em bares e restaurantes está reservada a quem tenha o chamado passaporte corona, que regista se o eventual cliente já foi vacinado, se esteve infetado ou se testou negativo nas últimas 72 horas.

Em Itália, o desconfinamento gradual voltou a encher as ruas e as esplanadas de 14 das 20 regiões.

Na Turquia, haverá mais três semanas de confinamento. E no Brasil, a tentativa de reforçar o programa de vacinação com a aquisição da Sputnik, a vacina desenvolvida na Rússia, esbarrou no regulador do medicamento brasileiro.

Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde lançaram esta terça-feira novas orientações em relação ao uso de máscaras. As pessoas que estão totalmente vacinadas passam, em algumas situações, sobretudo ao ar livre, a poder estar sem máscara.