Portugal vai entrar na última fase de desconfinamento sem estado de emergência

O país prepara-se para avançar no desconfinamento e sem estado de emergência. O Presidente da República decidiu ontem não prolongar para lá de 30 de abril o estado de exceção, confiando na responsabilidade dos portugueses.

Para esta decisão, Marcelo diz que pesaram vários fatores: a estabilização e descida do número de mortes por covid-19 e internamentos em enfermaria e cuidados intensivos; a redução do R(t); a estabilização do número de infetados; o avanço em testes e vacinação.

O Presidente da República afirmou ainda que o facto de já terem decorrido mais de um mês sobre a Páscoa e a primeira abertura das aulas, pesou na decisão de não renovar o estado de emergência.

Marcelo enalteceu o "sacrifício consciente de milhões de portugueses desde novembro" do ano passado.