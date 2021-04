Covid-19. Portugal ultrapassa os três milhões vacinas administradas

Portugal ultrapassou os três milhões de vacinas contra a covid-19 administradas desde o final de 2020 e 76% dos idosos com mais de 80 anos já têm a vacinação completa, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde.

Segundo o relatório semanal da DGS, um total de 2.225.338 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, 207.404 na última semana, o que equivale a 22% da população portuguesa.

Com a vacinação completa com as duas doses estão agora 827.839 portugueses, mais 137.844 do que na semana anterior e que representam 8% da população, indicam os dados da DGS.

No total, já foram administradas 3.053.177 doses desde que se iniciou o plano de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020.

O relatório anterior, divulgado em 20 de abril, indicava que 20% da população portuguesa já tinha recebido a primeira toma e 7% tinha a vacinação completa.

Dados por grupo etário

Por grupos etários, destacam-se os idosos com mais de 80 anos, com 93% (626.562 pessoas) já vacinados com uma dose e 76% (517.155) com as duas doses da vacina contra o vírus SARS-CoV-2.

Segue-se a faixa etária dos 65 aos 79 anos, na qual 53% (844.255) já recebeu a primeira toma, percentagem que baixa para apenas 5% (72.768) no que se refere à vacinação completa.

De acordo com a DGS, 17% (369.790) das pessoas entre os 50 e os 64 anos também já foram vacinadas com uma dose, enquanto 4% (86.455) já receberam as duas tomas da vacina contra a covid-19.

Dados por região

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo é onde foram administradas mais vacinas, com um total de 1.020.507 doses, seguindo-se o Norte (987.632), o Centro (608.063), o Alentejo (183.943), o Algarve (110.424), a Madeira (81.673) e os Açores (58.044).

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na vacinação completa (12%), enquanto o Centro apresenta 11% de população vacinada, a Madeira 9%, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Algarve e Açores, todas com 7%.

No total, Portugal já recebeu 3.400.260 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira 3.039.329 doses.

Entregas das farmacêuticas e os limites de idade para administração podem condicionar o plano de vacinação contra a covid-19

Esta terça-feira, no final da reunião sobre a evolução da pandemia no país, que juntou peritos de saúde pública e políticos, a ministra da Saúde reconheceu que as entregas das farmacêuticas e os limites de idade para administração em duas das quatro vacinas disponíveis (AstraZeneca e Janssen) podem condicionar o plano de vacinação contra a covid-19.

"Há dois temas que condicionam o plano: as entregas -- em que temos tido contratempos e algumas situações complexas que deram origem a medidas mais musculadas da Comissão Europeia, e a situação de algumas vacinas que, no seguimento da vigilância farmacológica, foram consideradas possivelmente associadas a fenómenos adversos extremamente raros", explicou Marta Temido.

Na mesma reunião, o coordenador da 'task force' responsável pelo processo de vacinação, Gouveia e Melo, revelou que as condicionantes relacionadas com idade poderão limitar a administração de meio milhão de vacinas neste segundo trimestre e cerca de 2,7 milhões no terceiro trimestre, atrasando dessa forma o cumprimento da meta dos 70% de proteção da população para o final do verão.

