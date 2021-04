Governo pode antecipar medidas previstas para a última fase de desconfinamento

O Governo poderá antecipar para este sábado algumas das medidas previstas para a última fase de desconfinamento, cujo arranque está previsto apenas para segunda-feira.

Entre elas, a reabertura das fronteiras com Espanha e o fim da limitação de horário para os restaurantes.

Estas alterações deviam avançar apenas na próxima segunda-feira e estão a ser analisadas na reunião do Conselho de Ministros, que está a decorrer.

As decisões serão anunciadas esta tarde pelo primeiro-ministro, António Costa.

Esta última fase do plano de desconfinamento prevê a reabertura de:

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário;

Todas as modalidades desportivas;

Atividade física ao ar livre e ginásios;

Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;

Casamentos e batizados com 50% de lotação.

As medidas podem, contudo, ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

A última fase de desconfinamento vai decorrer já fora do período do estado de emergência, que termina ao fim de 173 dias consecutivos, depois de ter sido decretado por Marcelo Rebelo de Sousa por 15 vezes desde que se registaram os primeiros casos de contágios pelo novo coronavírus em março do ano passado.