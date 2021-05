Brasil é o segundo país com maior número de mortes por covid

No Brasil, já morreram mais de 400 mil pessoas de covid 19.

É o segundo país com mais mortos no mundo devido à pandemia e o terceiro em número de infetados, com mais de 14,5 milhões de casos registados. Os especialistas avisam que a situação deverá manter-se.

Itália começa a desconfinar lentamente. Reabiram escolas, museus e cinemas.

Na Polónia, que regista uma das taxas mais elevadas de infecções e mortes da Europa, houve este sábado longas filas para receber a vacina do Johnson & Johnson.

Os centros de vacinação vão permanecer abertos durante o fim de semana em 16 cidades polacas para dar resposta à campanha de vacinação de boa parte da população de 38 milhões.