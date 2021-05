Pandemia continua fora de controlo na Índia

Na Índia, a pandemia continua fora de controlo. Em 24 horas, foram registados 400 mil novos casos e o número oficial de mortes é superior a 3.500.

Os donativos internacionais já estão a chegar, mas as súplicas dos familiares continuam sem resposta em hospitais. As reservas de oxigénio não acompanham as necessidades crescentes.

O colapso do sistema de saúde reflete-se num aumento de mortes em casa.

As populações desvalorizaram a pandemia e mesmo com centenas de milhares de casos diários ainda há multidões a acorrer aos santuários para celebrar datas religiosas, a maioria sem respeito pelas regras sanitárias.

A vacinação em massa é vista como a única maneira de a Índia conter o surto, mas o maior fabricante de imunizantes do país, o Serum Institute of India, que costuma exportar vacinas, admite não ter capacidade para tanta procura.