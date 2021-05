Em todo o país, o primeiro dia de desconfinamento foi vivido com alegria pelos portugueses.

Em Lisboa, milhares de pessoas aproveitaram para sair, muitos para almoçar fora em restaurantes pela primeira vez em muito tempo.

Até já há alguns estrangeiros, encantados com o clima e com a cidade, sobretudo agora com mais estabelecimentos abertos.

Quem não foi para a praia escolheu zonas à beira rio para passear, praticar desporto ou ir comer fora. As esplanadas e restaurantes estiveram cheios.