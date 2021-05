Protestos contra restrições do Governo em desfile do 1.º de Maio em Bruxelas

Em Bruxelas, ao desfile do Dia do Trabalhador juntaram-se protestos contra as medidas restritivas impostas pelo Governo por causa da pandemia.

Mais de duas mil pessoas reuniram-se num dos maiores parques da cidade para se manifestarem e acabaram por ser dispersadas pelas forças de segurança com canhões de água.

A correspondente da SIC em Bruxelas, Susana Frexes, descreve o ambiente no local.

Esta manifestação acontece precisamente um mês depois de um outro protesto ter culminado em violentos confrontos entre manifestantes e polícia.