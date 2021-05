Covid-19 na Índia. Hospitais em colapso e profissionais exaustos 

Há duas semanas que a Índia é o país mais afetado no mundo pela pandemia de covid-19. Esta terça-feira, foram ultrapassadas as barreiras dos 220 mil mortos e dos 20 milhões de infetados.

Em Bangalore, centro da alta tecnologia e telecomunicações, as cremações são em massa, sem rituais, nem despedidas dos familiares.

Na capital Nova Deli, aumenta o desespero e a exaustão de médicos e enfermeiros. Nos hospitais, falta oxigénio e camas de cuidados intensivos para tratar os doentes com covid-19.

Contra a vontade do Governo central, 11 regiões declararam restrições à circulação para travar o contágio. Entre as organizações internacionais, crescem as críticas à má gestão da crise pelo executivo populista de Narendra Modi.