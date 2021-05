Cultura continua à espera de uma posição da DGS sobre os eventos-piloto

Depois de dois eventos-piloto em Braga é agora a vez do centro do país. No sábado decorre, em Coimbra, pela primeira vez um concerto com uma plateia em pé de mil pessoas.

Todas terão de apresentar um teste negativo à covid-19, serão divididas em grupos de 250 e o uso da máscara será obrigatório.



Já no domingo vai decorrer no Campo Pequeno, em Lisboa, um espetáculo de comédia. A lotação também é de mil espetadores, ou seja, dois terços do espaço.



Esta quarta-feira de manhã, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que está a aguardar o resultado da Direção- Geral da Saúde relativamente aos eventos-piloto para decidir se este verão já se podem realizar espetáculos e festivais.



Dentro de duas semanas já deverão ser conhecidos os resultados dos quatro eventos-piloto.



Na sessão de abertura da Conferência "Cultura Coesão e Impacto Social", Graça Fonseca adiantou também que o período de consulta pública do Estatuto dos Profissionais da Cultura termina a 17 de junho.

