Covid-19. Alemanha opõe-se ao levantamento de patentes de vacinas

O Governo alemão mostrou esta quinta-feira oposição à proposta dos EUA para o levantamento de patentes de vacinas contra a covid-19, descolando da posição de vários países e da própria União Europeia (UE).

A posição alemã esbarra contra várias posições que se mostraram abertas para discutir a proposta de Washington, que propôs o levantamento de patentes de vacinas contra a covid-19 e anunciou que estava a negociar "ativamente" nesse sentido com a Organização Mundial do Comércio.

"A proposta dos EUA de suspender as patentes das vacinas covid-19 tem implicações para toda a produção de vacinas", explicou o Governo alemão no comunicado, alegando que "o que tem limitado a fabricação de vacinas são as capacidades físicas de produção, não as patentes".