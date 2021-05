Covid-19. Governo diz que decisão sobre patentes deve ser tomada em concertação europeia

A ministra da Presidência afirmou esta quinta-feira que uma eventual decisão sobre o levantamento das patentes das vacinas contra a covid-19 deve ser tomada em concertação a nível europeu.

"Relativamente à questão das vacinas, a posição de princípio do Governo português é que estes temas e estas decisões são tomadas em concertação a nível europeu e, portanto, as decisões são tomadas neste contexto", afirmou Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros.