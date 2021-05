Desconfinamento. Quatro concelhos avançam, quatro mantêm e um recua

O Governo decidiu manter o cordão sanitário nas duas freguesias do concelho de Odemira, apesar da redução da incidência de contágio. No final da reunião do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva anunciou que, ainda assim, vai ser possível entrar nas freguesias em casos excecionais.

A situação de Odemira está a melhorar. Nos últimos dias o nível de incidência caiu para pouco mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Mas o registo ainda não é suficiente para levantar o cordão sanitário nas freguesias de Longreira – Almograve e são Teotónio.

Na primeira avaliação semanal do desconfinamento, o concelho de Cabeceira de Bastos é o único que recua e volta para a terceira fase. Junta-se ao concelho de Paredes que não vai avançar.

A situação de Carregal do Sal e Resende também fica inalterada e ambos os concelhos continuam na segunda fase do desconfinamento.

As boas notícias vão para os concelhos de Miranda do Douro, Portimão, Aljezur e Valongo. Todos saem da zona de risco e avançam no desconfinamento ao ritmo da generalidade do país.

O Governo definiu ainda um mapa de alerta, onde estão agora os 23 concelhos. A matriz de risco coloca o país na zona verde, o Rt fixado nos 0,78 e uma incidência de 59 casos por 100 mil habitantes.

Lista de concelhos que retrocedem

Cabeceiras de Bastos

Lista de concelhos que mantém

Odemira (duas freguesias)

Carregal do Sal

Resende

Paredes

Lista de concelhos que avançam

Aljezur

Portimão

Miranda do Douro

Valongo

Lista de concelhos em alerta