Covid-19. Medidas para concelhos com maior incidência em vigor a partir desta sexta-feira

As medidas decididas na quinta-feira pelo Governo, que fez recuar Cabeceiras de Basto no processo de desconfinamento e manteve o cordão sanitário em duas freguesias de Odemira, entraram esta sexta-feira em vigor, segundo uma resolução publicada em Diário da República.

A resolução do Conselho de Ministros que atualiza as medidas para os concelhos com maior incidência de covid-19, decididas na reunião do Conselho de Ministros, foi publicada já na noite de quinta-feira, estabelecendo que as regras entram em vigor no dia seguinte.

O Governo decidiu que, devido à incidência de covid-19, Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, recua para a terceira fase de desconfinamento. Nesta fase já se encontrava o município de Paredes, na Área metropolitana do Porto, que continuará sem avançar no processo de desconfinamento. Cabeceiras de Basto registou uma incidência superior a 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, indicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na quinta-feira.

Os municípios de Carregal do Sal e de Resende, ambos no distrito de Viseu, continuam na segunda fase do plano de desconfinamento do Governo, sem avançar para a fase seguinte.

Em Odemira, no distrito de Beja, as freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve vão manter-se sob uma cerca sanitária e estão sujeitas às medidas da primeira fase do desconfinamento.

No entanto, apesar do cordão sanitário, Odemira terá, a partir de segunda-feira, "condições específicas de acesso ao trabalho" e para "casos excecionais e de urgência que necessitem de entrar naquele concelho", que baixou o nível de incidência de covid-19 para "pouco mais" de 240 casos por 100.000 habitantes, revelou a ministra na quinta-feira.

Os motivos de exceção ao cordão sanitário, "designadamente para efeitos de trabalho", e as respetivas condições "serão definidos por um despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna e da saúde", de acordo com a resolução publicada na quinta-feira.

O diploma exclui ainda Miranda do Douro, Valongo, Aljezur e Portimão da lista dos concelhos a que se aplicam medidas mais restritivas para conter a covid-19, pelo que estes municípios avançam hoje para quarta fase do plano de desconfinamento, onde se encontra a generalidade dos concelhos de Portugal Continental.

A generalidade de Portugal Continental continua a seguir as regras do desconfinamento iniciadas em 1 de maio, data em que iniciou a quarta fase e última do plano de desconfinamento previsto pelo Governo.

LISTA DE CONCELHOS QUE RETROCEDEM

Cabeceiras de Bastos

LISTA DE CONCELHOS QUE MANTÉM

Odemira (duas freguesias)

Carregal do Sal

Resende

Paredes

LISTA DE CONCELHOS QUE AVANÇAM

Aljezur

Portimão

Miranda do Douro

Valongo

LISTA DE CONCELHOS EM ALERTA

Alpiarça

Alvaíazeres

Arganil

Beja

Castelo de Paiva

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Fornos de Algodres

Golegã

Lagos

Lamego

Melaço

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Santa Comba Dão

Tábua

Vale de Cambra

Vidigueira

