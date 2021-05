Almograve e S. Teotónio em isolamento, mas é possível passar o cordão sanitário com teste negativo

Os militares da GNR estão nas freguesias de São Teotónio e de Longueira/Almograve a fiscalizar as deslocações. A partir de agora é possível passar o cordão sanitário mediante a apresentação de comprovativo de teste negativo à covid-19.

O controlo de trânsito está assinalado. São quatro pontos de passagem autorizados que envolvem o cordão sanitário das freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve. Só passa quem apresentar um teste rápido de antigénio com resultado negativo.

Ao longo do dia a GNR fez cerca de 540 fiscalizações. A 55 trabalhadores recusou a entrada por não apresentarem testes negativo. A medida mereceu a críticas da da presidente da Junta de Freguesia de Longueira-Almograve por na localidade não haver uma farmacia nem um centro de testagem.

Para além das fiscalizações, o Governo determinou ainda que as entidades empregadoras dos trabalhadores agrícolas, que pretendam entrar nas duas freguesias de Odemira, têm de transmitir os pedidos de acesso à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Um pedido com a indicação do dia, local de entrada e local de alojamento.