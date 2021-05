Covid-19. Número de novos casos e mortes desce ligeiramente nas últimas 24 horas na Índia

Ainda é prematuro concluir que a Índia já tenha atingido o pico de infeções pelo coronavírus, mas os casos e as mortes desceram ligeiramente. Durante quatro dias consecutivos, o país ultrapassou os 400 mil casos e mais de 4 mil mortos, mas recuou nas últimas 24 horas.

Com fronteira para cinco estados da Índia e muitos nepaleses a deslocarem-se diariamente para trabalhar, o Nepal enfrenta uma brutal taxa de infeções e vive o desespero da falta de camas, medicamentos e oxigénio,

A China já avisou que vai instalar uma linha de demarcação do Evereste para evitar qualquer risco de infeção de covid-19 por alpinistas do Nepal, mas não adiantou como irá fazê-lo.

O aumento de casos na Ásia está a levar vários governos a impor restrições à circulação de pessoas. A Malásia anunciou esta segunda-feira um novo confinamento nacional. A medida visa travar as viagens para a celebração do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão.