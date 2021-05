Presidente do Comité Olímpico Internacional adia visita ao Japão prevista para este mês

A visita do presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, durante este mês ao Japão foi adiada devido ao recrudescimento da pandemia de covid-19, revelou o comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

De acordo com aquele comité, a viagem de Thomas Bach estava prevista para os dias 17 e 18 de maio, mas foi "decidido adiá-la por diversas razões, nomeadamente o prolongamento do estado de emergência relacionado com o vírus" decretado pelo governo nipónico.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, já adiados para 2021 devido à pandemia, têm a sua abertura prevista para dentro de 74 dias, devendo decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto.

O estado de emergência, que é menos restrito no Japão do que os confinamentos impostos em outros países do mundo, foi prolongado até 31 de maio nos departamentos do país mais afetados pela pandemia, entre os quais Tóquio.

De acordo com os media japoneses, os organizadores dos Jogos pretendem reprogramar a visita de Bach para junho, sendo que Seiko Hashimoto, a presidente dos Jogos Tóquio2020, já alertou ser "muito difícil" organizar uma visita em maio do presidente do COI.

JIJI PRESS

A crise sanitária no Japão foi menos grave do que em muitos outros países, tendo sido registados oficialmente cerca de 10.800 mortos desde o início de 2020.

No entanto, o programa nacional de vacinação tem evoluído muito lentamente, pelo que alguns departamentos japoneses têm registado nas últimas semanas níveis recorde de infeção com covid-19 e a propagação das novas variantes tem agravado a situação.

O governo nipónico e os organizadores dos Jogos insistem na realização do evento, adiado já um ano devido ao vírus, alegando que este poderá se desenrolar "com toda a segurança" neste verão, enquanto as mais recentes sondagens dão conta de que a maioria dos japoneses defende a anulação ou um novo adiamento dos Jogos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.294.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.