Tendência de queda no número de casos de covid-19 na Europa

A Alemanha e a França têm registado uma descida nos números de infetados, Espanha aliviou restrições e Inglaterra inicia a 17 a 3ª fase do desconfinamento.

A Alemanha vai disponibilizar a vacina da Johnson & Johnson a todos os adultos que a queiram tomar à semelhança do que já fez com a da Astrazeneca.

Desde ontem que que os mais de 7 milhões de alemães que tomaram as doses completas de vacina e os que recuperaram da doença têm um alívio de retsrições, como ir a lojas sem necessidade de apresentar um teste negativo e dispensa do recolher obrigatório às 10 da noite.

Em França começou hoje a vacinação para maiores de 50 anos. A entrega de novas remessas de diferentes laboratórios permitiu ao governo francêss antecipar 5 dias a vacinação para maiores de 50 anos, sem doenças, nem profissões de risco. O país dá sinais de abrandar as infeções. O número de internados nos cuidados intensivos caiu para menos de 5 mil, pela primeira vez desde finais de março.

No Reino Unido, com mais de 2/3 dos adultos vacinados com uma dose e a redução do número de casos o governo já anunciou que vai avançar para a fase 3 do desconfinamento em Inglaterra. A partir de dia 17 serão permitidas as reuniões de 6 pessoas ou de dois agargados familiares, em espaços fechados. Bares e restaurantes poderão servir no interior e também reabrem cinemas, teatros e ginásios.