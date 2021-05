Covid-19. Os concelhos que avançam e recuam no desconfinamento

Os concelhos de Arganil e Lamego vão recuar no processo de desconfinamento, no âmbito da pandemia, enquanto outros três municípios e uma das freguesias de Odemira avançam e ficam a par da generalidade do país, anunciou hoje o Governo.

Na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que Arganil e Lamego regridem para regras definidas em 19 de abril e que o concelho de Resende se mantém onde já estava na semana passada, no nível de desconfinamento equivalente às regras de 5 de abril.

Por outro lado, os concelhos de Cabeceiras de Basto - que tinha recuado há apenas uma semana -, Carregal do Sal e Paredes vão avançar para a quarta fase de desconfinamento, a par da generalidade do país, depois de recuperarem dos níveis de incidência da covid-19.

Segundo a ministra, também a freguesia de Longueira-Almograve, em Odemira, que foi sujeita a uma cerca sanitária, está em condições de acompanhar o resto do país.

Já em São Teotónio, no mesmo concelho, onde se mantêm ainda níveis de incidência elevados, embora sem transmissão comunitária, a freguesia dá um passo em frente no desconfinamento, passando a estar sujeita às regras que vigoraram a partir de 05 de abril para a generalidade do país, "essencialmente abertura de lojas e permissão de frequência de esplanadas", acrescentou a governante.

A ministra destacou que há sete concelhos que estavam em alerta na semana passada e que se mantêm em alerta, há cinco concelhos que passam a estar em situação de alerta e há 14 concelhos que deixam de estar em situação de alerta.

Os 12 concelhos em alerta são:

Albufeira

Alvaiázere

Castelo de Paiva

Fafe

Golegã

Melgaço

Montalegre

Odemira

Oliveira do Hospital

Torres Vedras

Vale de Cambra

Vila Nova de Poiares