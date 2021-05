PSD exige explicações ao Governo sobre os voos de e para o Reino Unido

O PSD pediu explicações ao Governo sobre os voos com o Reino Unido.

Os sociais-democratas acusam o Executivo de estar a tratar de forma "leviana" uma matéria fundamental para o sector do turismo português.

Mantém-se a indefinição sobre viagens do Reino Unido para Portugal



A partir da próxima segunda-feira Portugal entra na lista verde destinos sem restrições para os britânicos, mas o Governo português prolongou o situação de calamidade por mais 15 dias, ou seja, até 30 de maio.

Até agora apenas as deslocações essenciais estão permitidas pelas autoridades portuguesas, numa altura em que o setor do turismo aguardava pelo regresso dos turistas britânicos já a partir da próxima segunda-feira para compensar as perdas de mais de um ano de pandemia.

Os britânicos e o turismo vindo do Reino Unido são um dos maiores mercados para Portugal, a par dos espanhóis e franceses.