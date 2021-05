S. Teotónio dá passo no desconfinamento, mas população diz não ser suficiente

O concelho de Odemira está em situação de alerta. A freguesia de Longueira/Almograve passa a acompanhar o desconfinamento do resto do concelho. Já a freguesia de S. Teotónio dá apenas um passo em frente e fica com as medidas de desconfinamento de 5 de abril.

Entretanto, as esplanadas e lojas continuam de portas fechadas, uma vez que o decreto ainda não foi publicado pelo Governo.

Apesar das autoridades locais garantirem que as cadeias de transmissão estão identificadas e controladas no concelho, o Governo decidiu que S. Teotónio dava apenas um passo à frente no desconfinamento. Não é suficiente para a população, nem para a restauração.

Pedem apenas trabalho, depois de longos meses de portas fechadas. Têm tudo pronto para reabrir, falta saber quando o poderão fazer.