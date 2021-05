Turistas britânicos fazem reservas disparar no Algarve

Dificilmente será um verão igual ao de 2019, mas com a possibilidade de voltar a receber turistas britânicos, o cenário no Algarve é muito mais animador do que no ano passado.

O Governo britânico já tinha dado luz verde para os britânicos viajarem para Portugal, mas a decisão favorável do governo português chegou ao início da tarde de sexta-feira. A demora na resposta teve pouco impacto nas reservas que já tinham sido feitas.

A preferência é pelos meses de verão, mas a procura pelo Algarve em maio está a ser maior do que o esperado.

"Uma vez que estão confrontados com a impossibilidade de poder viajar para destinos concorrentes mais directos, como Espanha, Turquia, Grécia, etc., tendencialmente optarão por vir para a região", afirmou Elidérico Viegas, Presidente da Associação dos Hóteis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

Na próxima segunda-feira serão mais de 20 os voos oriundos do Reino Unido com destino ao Algarve.