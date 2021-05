Covid-19. Portugal pode receber turistas de todos os países do espaço Shengen

O Governo decidiu levantar as restrições às viagens para Portugal de todos os países do espaço Shengen. A partir de segunda-feira, o país pode voltar a receber turistas nos aeroportos e também nos terminais de cruzeiros.

As viagens não essenciais permitem dar um impulso ao turismo, mas a regra tem uma condição: o país ter menos de 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Nestes casos, só pode haver viagens essenciais e os passageiros têm de cumprir, à chegada a Portugal, 14 dias de isolamento.

Na lista do comunicado do Ministério da Administração Interna, estão Chipre, Croávia, Lituânia, Países Baixos e Suécia, além da África do Sul, Brasil e Índia.

A variante indiana já fez soar os alarmes em Inglaterra, com o primeiro-ministro Boris Johnson a admitir que pode comprometer algumas reaberturas da última fase do desconfinamento.

Em Portugal, o relatório das últimas duas semanas identificava 9 casos desta variante, em 5 concelhos de três regiões distintas - Centro, LVT e Açores - mas sem evidências de que houvesse trasmissão comunitária.