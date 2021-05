Virologista diz que é o momento certo para Portugal aliviar algumas medidas de restrição

O virologista, Paulo Paixão, considera que este é o momento certo para Portugal abrir as fronteiras e aliviar algumas medidas de restrição.

“Com as regras que estão estabelecidas é perfeitamente legítimo começarmos a pensar na recuperação económica e na questão turística" afirma o virologista.

Paulo Paixão alerta, no entanto, que é necessário manter o cuidado com alguns países e cumprir as regras definidas pelas autoridades de saúde.

