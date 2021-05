Covid-19. Lisboa ainda sem muitos turistas estrangeiros

Em Lisboa, por enquanto ainda não se nota a presença de turistas estrangeiros.

Há, sim, muitos portugueses a aproveitar as esplanadas e o bom tempo, como conta a jornalista da SIC Francisca Marques.

Portugal passou a permitir, a partir desta esta segunda-feira, viagens não essenciais de países do Espaço Schengen e do Reino Unido, o que pode marcar o início da recuperação do turismo nacional.

Os passageiros originários dos países que integram a União Europeia, países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e o Reino Unido deixam de cumprir isolamento profilático e podem realizar viagens não essenciais.