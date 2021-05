Reservas de turistas para o verão já estão a aumentar no Algarve. Empresários estão otimistas 

As reservas nos hotéis do Algarve começaram a aumentar assim que foi reaberto o corredor aéreo com o Reino Unido. Os empresários preveem mesmo que o verão seja de retoma da atividade.

Apesar da abertura de Portugal aos turistas ser recente, já se começam a sentir aos poucos a chegada de estrangeiros, sobretudo vindos do Reino Unido para o Algarve.

Para já, ainda são poucos, mas parecem antever um verão de retoma da atividade.

Grécia, Espanha e Itália ficaram de fora, pra já, da lista verde do Reino Unido.

Apesar da vontade de que o volume de negócio regresse ao pré-covid, o controlo da pandemia e as regras de segurança continuam a liderar as preocupações do setor do turismo.